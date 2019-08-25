أكد وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف خبلال لقائه هيئة حلبا في التيار الوطني الحرّ ان عكار تقع في صلب اهتمامات الرئيس ميشال عون .
ورداً على احد الاسئلة، شرح الصراف موضوع اقامة مستوصف ومستشفى عسكري في عكّار بالقرب من المستشفى الحكومي بناء على ما اتفق عليه مع رئيسي الجمهورية والحكومة مشيرا الى انه سيصبح من الممكن ان يتطبب ابناء المؤسسة العسكرية وعائلاتهم في منطقتهم مما سيوفر لهم الكثير من الوقت والجهد والمال . كما كانت جولة أفق في الاوضاع السياسية والاقتثادية الراهنة في البلد.
و استقبل الصرّاف وفداً من الاتحاد اللبناني البرازيلي برئاسة رئيس الإتحاد بسّام حداد في منزله في كرم عصفور وتمّ التداول بالدور المهم الذي يضطلع به البرازيليون من أصل لبناني في المساهمة في بناء مستقبل لبنان . بعد اللقاء، استبقى الصراف ضيوفه الى مأدبة غداء.
كانت هذه تفاصيل خبر الصراف: عكار تقع في صلب اهتمامات الرئيس ميشال عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.