الصراف: عكار تقع في صلب اهتمامات الرئيس ميشال عون

أكد وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​ خبلال لقائه هيئة حلبا في التيار الوطني الحرّ ان عكار تقع في صلب اهتمامات ​الرئيس ميشال عون​ .

ورداً على احد الاسئلة، شرح الصراف موضوع اقامة مستوصف ومستشفى عسكري في عكّار بالقرب من ​المستشفى الحكومي​ بناء على ما اتفق عليه مع رئيسي ​الجمهورية​ والحكومة مشيرا الى انه سيصبح من الممكن ان يتطبب ابناء ​المؤسسة العسكرية​ وعائلاتهم في منطقتهم مما سيوفر لهم الكثير من الوقت والجهد و​المال​ . كما كانت جولة أفق في الاوضاع السياسية والاقتثادية الراهنة في البلد.

و استقبل الصرّاف وفداً من الاتحاد ال​لبنان​ي البرازيلي برئاسة رئيس الإتحاد بسّام حداد في منزله في كرم عصفور وتمّ التداول بالدور المهم الذي يضطلع به البرازيليون من أصل لبناني في المساهمة في بناء مستقبل لبنان . بعد اللقاء، استبقى الصراف ضيوفه الى مأدبة غداء.