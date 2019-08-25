الجمارك الأردنية: ملتزمون بتسهيل دخول البضائع ومحاربة تهريب الممنوعات من سوريا

أكد مدیر عام دائرة ​الجمارك​ الأردنية ​اللواء​ عبد المجید الرحامنة، التزام بلاده بمحاربة "أي محاولات لتهريب ​المخدرات​ و​السلاح​ والدخان، وتسهيل دخول البضائع وفق القانون عبر كل المنافذ ومنها معبر جابر الحدودي مع ​سوريا​".

وفي تصریح صحفي عقب اجتماع لممثلي ​الحكومة​ ووجھاء مدینة ​الرمثا​ الحدودیة لإنهاء الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشھدھا المدینة، أعلن أن "الاجتماع أسفر عن إنھاء جمیع أشكال الاحتجاج والتصعید وتأیید الإجراءات الحكومیة المتخذة تجاه منع تھریب المخدرات والسلاح والدخان، وتأكید الالتزام بالقرارات التجاریة والجمركیة".

وبین أن "المجتمعین توافقوا بشأن وضع آلیة مناسبة لتسھیل مرور المسافرین من خلال معبر جابر الحدودي خلال أیام العطل الرسمیة، إضافة إلى دراسة أسماء الممنوعین من السفر من أبناء مدینة الرمثا مع وزیر الداخلیة واتخاذ الإجراءات المناسبة حیالھم".



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