أفاد مراسل "​النشرة​ ان ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ ينفذ غارات وهمية فوق ​مدينة صيدا​ و​الساحل اللبناني​. كما تحلق طائرة إستطلاع إسرائيلية بكثافة في هذه الاثناء في اجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق صيدا والساحل اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.