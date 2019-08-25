حزب الله:الطائرة الاسرائيلية الثانية كانت مفخخة وتسببت بأضرار بمبنى الحزب الاعلامي

أكد المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف ان حزب الله لم يسقط أي طائرة اسرائيلية في الضاحة الجنوبية.
وأوضح ان الطائرة الاولى سقطت من دون ان تحدث اضرارا، في حين ان الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الاعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية. ووصف ما حصل ب"الانفجار الحقيقي".
ولفت إلى ان "طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الان في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها".
واشار الى ان "الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين".
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