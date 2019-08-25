MTV: حزب الله ينفي اسقاط الطائرة المسيرة بالضاحية الجنوبية

نفت مصادر ​حزب الله​ لقناة الـ"MTV" بأن يكون الحزب قد أسقط الطائرة المسيرة فوق منطقة معوّض ب​الضاحية الجنوبية​، موضحا ان "الطائرة الثانية فقد سيّرتها ​إسرائيل​ لمعرفة ما حدث مع الأولى وقد سقطت من دون معرفة الأسباب".

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