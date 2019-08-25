صوت لبنان: توقيف صاحب شركة "بلازا تور" فواز فواز في دمشق

أفادت إذاعة "صوت لبنان" بأن معلومات وردت عن توقيف صاحب شركة "بلازا تور" فواز فواز في دمشق من قبل الامن السوري ونقله الى مركز للتحقيق بعد فشل تهريب الطائرة من لبنان الى الخارج وسيتم تسليمه الى لبنان بعد انتهاء التحقيقات.
وأضافت ان "فواز فواز اعترف بانه تهرب من مسؤولياته في لبنان بضغط من احد النافذين سياسيا عبر وسيط معروف جدا".
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