سلطات إسرائيل أغلقت المجال الجوي فوق هضبة الجولان حتى 31 آب

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" أنه عقب الهجمات ال​إسرائيل​ية في ​سوريا​، جرى صباح اليوم إغلاق المنطقة الجوية فوق ​هضبة الجولان​ السورية، في وجه حركة الطيران، موضحة أن أمر الإغلاق ينتهي يوم 31 آب الحالي.

وليست هذه أول مرة يتم فيها اتخاذ خطوة مشابهة، حيث يجري إغلاق المجال الجوي كلما كانت هناك توترات أمنية سواء في ​الشمال​ على ​الحدود اللبنانية السورية​ أو في ​الجنوب​ بعد التوتر مع ​قطاع غزة​.

وكانت إسرائيل هاجمت، ب​الصواريخ​، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.