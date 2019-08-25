أفادت قناة "سكاي نيوز" أنه عقب الهجمات الإسرائيلية في سوريا، جرى صباح اليوم إغلاق المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية، في وجه حركة الطيران، موضحة أن أمر الإغلاق ينتهي يوم 31 آب الحالي.
وليست هذه أول مرة يتم فيها اتخاذ خطوة مشابهة، حيث يجري إغلاق المجال الجوي كلما كانت هناك توترات أمنية سواء في الشمال على الحدود اللبنانية السورية أو في الجنوب بعد التوتر مع قطاع غزة.
وكانت إسرائيل هاجمت، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات إسرائيل أغلقت المجال الجوي فوق هضبة الجولان حتى 31 آب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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