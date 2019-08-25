نمور برية تقتل شخصين خلال 4 أيام في نيبال

محمد اسماعيل - القاهرة - كاتماندو- د ب أ:

أعلن مسؤولو الحياة البرية في نيبال عن مقتل رجل يبلغ من العمر 71 في هجوم لنمر بري اليوم الأحد بالقرب من حديقة وطنية جنوب غربي نيبال، في ثاني حادث يسفر عن مقتل إنسان خلال أربعة أيام.

وقال أشوك بهانداري، مراقب بمتنزه بارديا الوطني، إن الرجل كان يطعم الخنازير خارج منزله في وقت مبكر من صباح يوم الأحد عندما انقض عليه نمر بري.

وذكر بهانداري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يبدو أن النمر كان يحاول الإمساك بالخنزير وجاء الرجل في طريقه".

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وكان نمر بري قد قتل امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا كانت تعمل في مزرعتها بالقرب من نفس الحديقة يوم الخميس الماضي.

وقال بهانداري إن مسؤولي الحياة البرية والأمن يتتبعون تحركات النمور في المنطقة، مضيفا "إذا زادت الهجمات، فسوف نمسك بالحيوان ونضعه في مكان مغلق لبضعة أيام".

يشار إلى أن الاحتكاكات بين الحيوانات البرية والبشر شائعة في نيبال، مما يثير المخاوف بشأن سلامة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من محميات الحياة البرية.

وتعتبر نيبال موطنا لـ 235 نمرا بريا مهددا بالانقراض والتي تعيش في المناطق المحمية في السهول الجنوبية للبلاد على طول الحدود مع الهند.