"المفخخة انفجرت".. حزب الله يكشف تفاصيل سقوط طائرتي إسرائيل في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- أ ش أ:

قال مسئول وحدة العلاقات الإعلامية بـ"حزب الله" محمد عفيف إن طائرتين إسرائيليتين بدون طيار سقطتا فجر اليوم الأحد في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت (والتي تعد بمثابة معقل الحزب ويهيمن عليها)، مشيرا إلى أنه سيكون هناك رد على هذا الأمر سيتم الإعلان عنه اليوم.

وكشف عفيف - في تصريح اليوم - عن تفاصيل سقوط الطائرتين الإسرائيليتين، مشيرا إلى أن الطائرة الأولى هي طائرة استطلاع مزودة بكاميرات تصوير دقيقة، وأنه أمكن السيطرة عليها فور سقوطها، وأخذها لتحليل محتويات الكاميرات التي كانت بها بمعرفة الأجهزة الفنية بحزب الله، وبيان طبيعة عملية الرصد والاستطلاع التي كانت تقوم بها، في حين أن الطائرة الثانية هي "طائرة مفخخة" وقد انفجرت.

وأكد أن الطائرتين الإسرائيليتين سقطتا، وأن حزب الله لم يقم بإسقاطهما، مشيرا إلى أنه سيكون هناك رد على هذا الأمر، واصفا إياه بـ "الجريمة والعدوان الإسرائيلي" على حد تعبيره، وأنه سيتم الإعلان عنه في الخطاب الذي سيلقيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).