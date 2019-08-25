​تحالف الشرعية يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- د ب أ:
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بـ:"أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط".
وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المالكي أوضح في بيان "أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".
وأشار إلى "أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها".
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد ذكرت في وقت سابق من صباح اليوم الأحد أن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف كيه 2 على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية.
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