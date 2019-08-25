كوريا الشمالية تختبر "قاذفة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات"

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار "قاذفة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات" أمس السبت.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخين باليستيين قصيري المدي سقطا في البحر قبالة ساحلها الشرقي في أحدث عملية إطلاق ضمن سلسلة من عمليات إطلاق صواريخ في الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية صواريخ يتم إطلاقها من أنابيب ضخمة وضعت على ظهر مركبة ذات ثماني عجلات.

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وقال محللون إنه يبدو أن ذلك على الأقل رابع نظام صواريخ جديد تكشف كوريا الشمالية النقاب عنه منذ توقف محادثات نزع السلاح النووي في قمة فبراير الماضي بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن كيم قوله السبت، إنه يجب على كوريا الشمالية زيادة تطوير أسلحة استراتيجية وتكتيكية جديدة "للتصدي للتهديدات العسكرية المتصاعدة دوما وضغوط القوى المعادية". وقال كيم إن علماء كوريا الشمالية الشبان الذين طوروا الصواريخ" كنز وثروة البلاد الثمينة التي لا يمكن المقايضة عليها بأي شيء". وقال تعليق لوكالة الأنباء المركزية الكورية أمس السبت إن كوريا الشمالية "لن تقايض مطلقاً أمن البلاد الاستراتيجي بتخفيف العقوبات".