الجيش البرازيلي يستعد لمكافحة حرائق "الأمازون"

قال رئيس الأركان المشتركة في الجيش البرازيلي، إن بلاده لديها 44 ألف جندي في منطقة الأمازون شمال البلاد متاحون لمكافحة حرائق الغابات وإن هناك إمكانية لإرسال المزيد من الجنود من مناطق أخرى في البلاد.
وخلال إفادة للصحفيين لم يفصح راؤول بوتيلو وكبار مسؤولي الحكومة عن عدد الجنود الذين سيشاركون في العملية ولم تتوفر تفاصيل عن كيفية وأماكن مشاركتهم.
وسمح الرئيس جايير بولسونارو للجيش بالمساعدة في مكافحة عدد قياسي من الحرائق التي تستمر حالياً في غابات الأمازون استجابة لمناشدات دولية تطالب بالمزيد من الحماية لأكبر غابة استوائية مطيرة في العالم.
لكن بموجب القانون البرازيلي يجب على الولايات المتحدة بشكل منفرد طلب الدعم من أجل تنفيذ نشر القوات.
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وقال وزير البيئة ريكاردو ساليس إن أربع ولايات من أصل تسع تقع في منطقة الأمازون طلبت الدعم بينما تعد ولايتان أخريان طلبات مماثلة.
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