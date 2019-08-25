بالفيديو: حريق كبير في اليونان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أغسطس 2019 07:57 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تم إجلاء، صباح اليوم الأحد، مئات السياح من فنادق وشواطئ في جزيرة ساموس اليونانية بعد اندلاع حريق بالقرب من الفنادق، على شواطئ غليكوريزا وبروتياس، وقال جهاز الإطفاء إن قرابة 70 إطفائي و13 عربة يشاركون في جهود إخماد الحريق. المصدر صحيفة الرؤية

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