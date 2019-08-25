شكرا لقرائتكم خبر عن ظريف: إيران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية بشأن الاتفاق النووى والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس إن طهران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته مع القوى العالمية في عام 2015 لكنها لن تتهاون مع تدخل الولايات المتحدة في الخليج.

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وفي وقت يشهد توترا متزايدا بين طهران وواشنطن، كشفت إيران اليوم الخميس أيضا عما وصفته بأنه منظومة صاروخية للدفاع الجوي أرض-جو بعيدة المدى.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الدولي في مايو من العام الماضي وشددت العقوبات على الجمهورية الإسلامية.