شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: لن نسمح لإيران بالاستمرار فى تطوير برنامجها الصاروخي والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن بلاده لن تسمح باستمرار إيران فى تطوير برنامجها الصاروخي.

وأضاف بومبيو - خلال زيارته إلى كندا فى أول زيارة رسمية له، وفقا قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس - أن واشنطن ستواصل بذل أقصى الجهود من أجل ضمان عدم وصول شحنات النفط إلى أيدى الإرهابيين، بحيث تعرض حياة الأمريكيين وأرواحهم للخطر فى أى مكان فى العالم.

وأشار إلى ناقلة النفط (غريس 1)، موضحا أنها مثال على الجهود الأمريكية للحيلولة دون وصول شحنات النفط إلى الإرهابيين، هذا إلى جانب مجموعة من العقوبات التى من شأنها حرمان المرشد الإيرانى على خامنئى من الأموال التى تستخدم فى ترويع العالم.

وتابع: "لقد كنا فعّالين إلى حد كبير فى ذلك، ويمكن أن نرى نتائج ذلك مع حزب الله اللبناني"، مضيفا أن العقوبات صممت من أجل انضمام إيران إلى المجتمع الدولى والتوقف عن القيام بحملات الاغتيالات فى أوروبا، ووقف العمليات الإرهابية التى تنفذها أذرعها فى المنطقة.