شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: ترامب لا يريد حرباً مع إيران والان مع التفاصيل

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كانت لديهما "عناصر تقارب" حول ملفات كبرى ستُطرح خلال قمة مجموعة الدول السبع، مثل التجارة، وإيران، وحرائق الأمازون، وذلك خلال لقائهما الثنائي حول غداء استمر ساعتين السبت.

وأشار قصر الإليزيه قبل الافتتاح الرسمي للقمة في بياريتس إلى أن الرئيس الفرنسي عمل في مأدبة الغداء على "خلق الظروف اللازمة لإيجاد مستوى جيد من التقارب داخل مجموعة السبع، بالحصول على توضيحات من دونالد ترامب" حول المواضيع الرئيسية.

وبعد الغداء، كتب ترامب على تويتر، لمتابعيه الذين يبلغ عددهم نحو 60 مليون "خرجت للتو من غداء مع الرئيس الفرنسي"، مضيفاً "الكثير من الأمور الجيدة تحصل لبلدينا. نهاية أسبوع مهمة مع قادة آخرين من العالم".

ورغم أن الخلافات مع الولايات المتحدة تهدد بنسف أي وحدة في مجموعة السبع حول التجارة، أو المناخ، أكد أحد مستشاري الرئيس الفرنسي أن الأخير حرص على أن "يشرح" لنظيره الأمريكي المواقف الفرنسية والأوروبية من أجل "تفادي النزاع في العلاقة مع الولايات المتحدة وتخفيف الضغط".

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وأوضح الإليزيه، أن ترامب قال عن إيران "إنه لا يريد حرباً بل يريد اتفاقاً".

وطرح ماكرون على ترامب خيار السماح لطهران ببيع "جزء من نفطها لفترة محددة" مقابل عودتها إلى التزامها بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم لحيازة السلاح النووي.

وعن حرائق الأمازون، قالت الرئاسة الفرنسية: "لدينا عناصر تقارب مهمة" وإيمانويل ماكرون أكد أنه لا يريد أن ينتهج "سياسة مضادة لبولسونارو، بل سياسة مفيدة".

وقد تعلن دول مجموعة السبع الأحد، إجراءات لمساعدة البرازيل في مكافحة حرائق غابة الأمازون.

وعن النبيذ الفرنسي الذي يهدد ترامب بفرض رسوم عليه، أبلغ ماكرون نظيره الأمريكي بأنه "لا داعي لبدء حرب في هذا الموضوع" وأنه لا "رابط مع الضرائب على الشركات الرقمية التي تخدم المصلحة المشتركة لفرنسا والولايات المتحدة والقوى الاقتصادية الكبرى".