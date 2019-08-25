شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في شؤون الارهاب يكشف كيف يصنع بلحاج مليشيا في ليبيا لصالح قطر والان مع التفاصيل

قال أحمد عطا، الباحث في الإرهاب الدولي بمنتدى الشرق الأوسط بلندن، أن الإرهابي عبدالحكيم بالحاج يقوم بإعادة صناعة المليشيات في ليبيا بتعليمات من تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر، للاستيلاء على النفط الليبي.

ويعتبر عبدالحكيم بلحاج.. هو الأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة، فرع تنظيم القاعدة في ليبيا، أسس شركة للطيران بعد استيلائه على الملايين من الدولارات من أموال الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بعد أحداث الـ17 من فبراير 2011، وتواجه شركته المعروفة بـ"الأجنحة" اتهامات بتهريب الإرهابيين من تركيا إلى ليبيا.

وبحسب ما نقل عنه موقع العين الاخباري فقد كشف عطا، أن تركيا وقطر أصرتا على صناعة ليبيا جديدة بعد أحداث 2011، ووقع الاختيار على عبدالحكيم بالحاج من قبل المخابرات التركية ٢٠١٥ لإعادة صياغة ونشر وتأهيل المليشيات بدعم وتنسيق كامل من مليشيا "فجر ليبيا" الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية ومجلس شوري إرهابيي درنة.

وذكر عطا أن بلحاج جزء من مشروع كبير لتوسيع نفوذ سعت قطر وتركيا لتأسيسه في شمال أفريقيا.

وأشار الباحث المتخصص في شؤون الإرهاب إلى أن بلحاج تواصل سراً أثناء تنقله ما بين قطر وتركيا بقيادات مليشيات مصراتة لمواجهة الجيش الوطني الليبي، وتقابل عدة مرات مع مسؤولين في قطر لتنفيذ مخطط يهدف إلى تمكين حكومة الوفاق من السيطرة على الممر المائي بالمتوسط ما بين ليبيا وقبرص واليونان ومصر.

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كما استهدف المخطط تمكين تركيا من عمليات التنقيب البحرية بشكل كامل بجانب النفط الليبي، الذي وعدت به تركيا وقطر دولة أوروبية في حال السيطرة الكاملة على المشهد داخل الأرضي الليبية، حسب الخبير في الإرهاب الدولي.

وكشف عطا أن قادة مليشيات مصراتة تم دعمهم من جانب تنظيم "الحمدين" القطري بـ4 شاحنات أسلحة خفيفة وثقيلة من خلال المخابرات التركية، قائلا "وضعت قطر ميزانية تبلغ ٨٠٠ مليون دولار لدعم عبدالحكيم بلحاج، الذي يدير المليشيات في مصراتة، تتقدمها مليشيا الصمود بقيادة المطلوب دوليا صلاح بادي".

واختتم عطا مؤكدا أن عبدالحكيم بلحاج دعم مليشيات مصراتة بأكثر من ٢٠٠٠ من عناصر تنظيم القاعدة، الذين انتقلوا سراً من أفغانستان إلى الصومال ثم انتقلوا إلى ليبيا، بمساعدة الجماعة الليبية المقاتلة مع بداية العام الجاري.

وكان العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي لـ"العين الإخبارية"، ألقى الضوء على الدور الخفي للإرهابي عبدالحكيم بلحاج في تهريب المرتزقة والإرهابيين إلى داخل ليبيا.

وقال المحجوب، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق، إن عددا من الإرهابيين والمرتزقة الأجانب وصلوا إلى مطار مصراتة الليبي عبر طيران الأجنحة المملوك للإرهابي بلحاج، للمشاركة في صفوف مليشيات طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي، الجمعة.