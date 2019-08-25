شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر تزداد توسعا والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن أن قاعدة "العديد" الأمريكية الجوية في قطر تزداد توسعًا، موضحة أن قطر تمول القاعدة وتدير أعمال البناء بها بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي يلتزم فيه مسئولون أمريكيون الحذر في اللغة التي يستخدمونها لوصف العمل في الموقع، إذ يشيرون إليه بأنه تطوير، يصرح المسؤولون القطريون بأنه توسع، موضحة أنه رغم أنه لم يتم الإعلان عن خطط لإرسال المزيد من القوات إلى القاعدة، إلا أنها قد تستوعب أكثر من 10،000 جندي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسيين من دول الخليج قولهم إن الجهود الحثيثة التي تبذلها قطر لتوسيع قاعدة العديد الجوية، إلى جانب مشتريات الدولة من المعدات العسكرية الأميركية التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، ما هي إلا محاولات لاستغلال ثروات البلاد الهائلة من الغاز الطبيعي لكسب تأييد إدارة الرئيس دونالد ترمب في وقت عُزِلت فيه قطر من قبل حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة.

وأشارت الصحيفة أنه من قاعدة العديد الجوية في قطر تدير واشنطن قواتها وحروبها في مناطق الصراع مثل سوريا وأفغانستان، لافته إلي أنه لا يوجد في قاعدة العديد في قطر، التي تعتبر أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، ما ينبئ بالانسحاب.