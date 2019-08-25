شكرا لقرائتكم خبر عن "الانتقالي الجنوبي" يطالب بتمثيله في أي مفاوضات أممية مقبلة والان مع التفاصيل

طالب المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بوجوب تمثيله تمثيلاً كاملاً وأساسياً في أي مفاوضات قادمة تقودها الأمم المتحدة.

وقال المجلس الانتقالي في بيان صحافي، إن "التطورات الأخيرة في جنوب اليمن أثبتت بما لايدع مجالاً للشك، على وجوب أن يكون للجنوب تمثيل في أي مفاوضات قادمة، للخروج بحلول تضمن سلاماً مستداماً لهذه المنطقة المهمة من العالم".

ورحب المجلس، بدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجهود المملكة الرامية للحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني، مؤكداً استعداده لهذا الحوار بكل مصداقية.

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ودعا المجلس الانتقالي، جميع الأطراف في محافظة شبوة، شرقي اليمن، إلى "ضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي، وضمان سلامة القوات التابعة للتحالف في المحافظة".

وطالب المجلس جميع القوات الجنوبية "بالثبات في المواقع المتواجدة فيها، والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".

وحذر من "أي قوة كانت من محاولة الاعتداء على قوات التحالف"، مؤكداً بأنها "ستكون عرضة للمسألة أمام المجلس الانتقالي الجنوبي".