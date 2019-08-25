شاهد.. برلمانى مصرى : قطر وتركيا وإيران ثلاثي الإرهاب في العالم

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قال البرلمانى المصرى «عبدالرحيم علي»: إن الإرهاب يعيش على الفوضى، أينما توجد الفوضى توجد الإرهاب، فعندنا تجد فوضى في العراق تجد داعش، وعندما تجد فوضى في ليبيا تجد الجماعات المسلحة، وأينما تجد الثغرات الأمنية تجد الإرهاب في أي مكان، فقطر وتركيا وإيران أصبحوا ثلاثيا شهيرا جدًا في تمويل الإرهاب في العالم كله.

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