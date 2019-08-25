سيؤول تبدأ مناورات عسكرية لحماية جزر متنازع عليها مع اليابان

بدأت كوريا الجنوبية، الأحد، مناورات عسكرية تستمر يومين للتدرب على الدفاع عن جزر متنازع عليها ضد هجوم ياباني غير مرجح حدوثه.

وقد تساهم هذه المناورات في تأجيج التوتر بين الجارتين الآسيويتين.

وتأتي المناورات السنوية بعد أيام من إلغاء سيؤول اتفاقا لتبادل المعلومات مع طوكيو بسبب الخلاف بين البلدين حول استخدام اليابان لكوريين كعمالة قسرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية، في رسالة نصية، إن "المناورات التي تستمر يومين ستشمل السفن الحربية والطائرات"، دون مزيد من التفاصيل.

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وأضافت أن المناورات التي أعيد تسميتها "التدريب على الدفاع عن منطقة بحر الشرق" ستعزز تصميم الجيش على الدفاع عن جزر دوكدو والمنطقة المحيطة ببحر اليابان.

وفي حين يعد حصول هجوم ياباني أمرا غير مرجح إلى حد كبير، فقد بدأت كوريا الجنوبية بإجراء هذه التدريبات العسكرية للمرة الأولى عام 1986 لمرتين في العام، عادة في شهري يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول.

وتأتي التدريبات المتأخرة هذا العام مع استمرار التوتر مع اليابان المجاورة.

وسيطرت سيؤول على جزر دوكدو الصخرية في بحر اليابان منذ عام 1945 مع انتهاء الاستعمار الياباني الذي استمر 35 عاما لشبه الجزيرة الكورية، لكن طوكيو لا تزال تطالب بهذه الجزر وتتهم كوريا الجنوبية باحتلالها بشكل غير قانوني.

ورغم أن الدولتين تتبعان اقتصاد السوق والنظام الديمقراطي وتتحالفان مع الولايات المتحدة وهما مهددتان من قبل كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي، فإنهما تنخرطان في نزاعات تجارية ودبلوماسية.

وتزايدت الخلافات في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة أحكام قضائية صادرة عن محاكم كورية جنوبية تأمر الشركات اليابانية بدفع تعويضات مقابل العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.