كيم يشرف على تجربة منصة ضخمة لإطلاق الصواريخ

جدة - عمرو شويل بيونج يانج -الخليج 365:

ذكرت وسائل إعلام حكومية رسمية كورية شمالية اليوم الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف بنفسه على تجربة “منصة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الضخامة”، وذلك بعد أن أجرت الدولة سابع تجاربها لإطلاق صواريخ خلال أقل من شهر.

وأطلقت كوريا الشمالية يوم السبت من موقع على ساحلها الشرقي صاروخين قصيرا المدى على ما يبدو، حلقا لمسافة حوالي 380 كيلومتراً قبل أن يسقطا في البحر.

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وقال الزعيم الكوري الشمالي إن العلماء “الشباب والواعدين” الذين يقفون وراء النظام الصاروخي الجديد “كنز ثمين وثروة للبلاد”، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية .

وينظر إلى السلسلة الأخيرة من اختبارات الصواريخ الكورية الشمالية كرد فعل على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي استكملت مؤخراً، والتي تزعم بيونغ يانغ أنها استعدادات لغزو كوريا الشمالية.

وتحاول بيونغ يانغ وواشنطن حالياً استئناف المحادثات المتوقفة بينهما حول برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والعقوبات الاقتصادية.