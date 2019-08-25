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فيديو يفضح فبركة قطر والإخوان للوقيعة بين السعودية والإمارات
الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يفضح الحملة الإعلامية الممنهجة من جماعة الإخوان ودولة قطر الذي يسعى للوقيعة بين السعودية الإمارات.
وكشف الفيديو، الذي أذاعته قناة "مداد نيوز" السعودية، أن قطر استغلت "الذباب الإلكتروني"، بفبركة تغريدات على لسان ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، لكن المحاولة باءت بالفشل.
ونشر ضاحي خلفان عبر صفحته على "تويتر": "إن الأمر برمته يتعلق بتغريدة مزورة وملفقة صنعها واستخدمها متربصون ينتمون إلى التيار الإخواني ودولة قطر واللجان الإلكترونية التابعة لهما والتي لا تدخر جهدًا للوقيعة بين السعودية وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا التحالف الخليجي القوي يثير غضبهم طوال الوقت، ويسعون إلى الوقيعة بين أطرافه بكل الوسائل، ولكنهم لن يتمكنوا من ذلك أبدًا، ومن المعروف أن غبار المعارك قد يحجب الحقيقة لبعض الوقت، ولكنه أبدًا لا يمنع ظهورها وفرضها لنفسها.
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