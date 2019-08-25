شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار طائرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت) @hechmirawiaدوى انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت (معقل حزب الله) فجر اليوم (الأحد) ليتبين انه ناجم عن سقوط طائرة إسرائيلية من دون طيار في المنطقة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية من دون تسجيل إصابات في الأرواح.
وفِي التفاصيل أن طائرة استطلاع إسرائيلية سقطت في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية فوق سطح أحد المباني وقد تمكن عناصر من حزب الله من سحب الطائرة إلى مكان آمن.
وبحسب معلومات أمنية حزبية علم أن إسرائيل أرسلت طائرة استطلاع ثانية إلى المكان نفسه انفجرت من دون معرفة الأسباب وسقطت في بؤرة خالية ما أدى إلى نشوب حريق في المكان.
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