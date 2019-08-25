السيسى يلقى اليوم كلمة أفريقيا أمام السبعة الكبار فى فرنسا

يلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم كلمة أفريقيا أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى سيتناول خلال الكلمة عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع فى إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

وكشف السفير راضى ان الرئيس سيلتقى على هامش فعاليات القمة التى يشارك بها تلبية لدعوة نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، مع عدد من قادة الدول المشاركة، لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

واشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية الى أن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولى ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة فى أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجى، وتطورات النظام الاقتصادى والمالى العالمى.

ومن المقرر مشاركة ٢٤ وفداً فى القمة من بينهم الرئيس الامريكى دونالد ترامب والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورؤساء وزراء اليابان وكندا وبريطانيا، حيث استقبلهم ايمانويل ماكرون رئيس الدولة المضيفة على مأدبة عشاء مساء امس.