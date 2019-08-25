موجز التوك شو | الزراعة تعلن إنخفاض مضاعف لأسعار الدواجن واللحوم .. والدة معاق الشرقية المعندي عليه : هددونا عشان نتنازل .. و بعد وقف "صبايا".. سيد علي يهاجم ريهام سعيد : هو حضرتك مش كان عندك سمنة

إعداد: رضا علي

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الزراعة تعلن إنخفاض مضاعف لأسعار الدواجن واللحوم .. و والدة معاق الشرقية المعندي عليه : هددونا عشان نتنازل .. و بعد وقف "صبايا".. سيد علي يهاجم ريهام سعيد : هو حضرتك مش كان عندك سمنة .

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

الزراعة تعلن إنخفاض مضاعف لأسعار الدواجن واللحوم هذا العام

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الدكتور " محمد القرش " ، انخفاض أسعار اللحوم بصورة كبيرة خلال موسم عيد الأضحى؛ ما أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن بالتبعية .

زتابع " القرش " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، : أسعار الدواجن تشهد انخفاضا خلال موسم عيد الأضحى، ولكن العام الحالي شهدت تراجعا في الأسعار تزامنا مع انخفاض أسعار اللحوم بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 15% نتيجة توفير كم كبير من اللحوم بعد اتخاذ وزارة الزراعة العديد من القرارات

مشيرا الي أنه لا علاقة بين أسعار البيض والدواجن، ولكن وفرة اللحوم تؤثر بشكل كبير على أسعار الدواجن . ( للمزيد )

والدة إيهاب المصاب بمتلازمة دوان المعتدي عليه : أنا عايزة حق ابني علشان ولادي كلهم معاقين وتعبانين

قالت " أم مصطفي " والدة ضحية الاعتداء خلال فيديو عرضته الإعلامية إيمان الحصري في برنامجها " مساء دي إم سي"، المُذاع علي فضائية "دي إم سي"، : « ضربوا إيهاب وعذبوه وأنا عايزاهم يتعاقبوا وحق ابني يرجعله ,

و إيهاب هو الكبير اللي اتضرب و اللي مسئول عن اخواته، وعايزه حد يساعدني في علاجهم واضافت كل الناس بتحب إيهاب و محدش بيضايقه . ( للمزيد )

المتحدث باسم (الصحة) يكذب المزاعم البريطانية بوجود ميكروب إيكولاي في الغردقة

نفي الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، المزاعم البريطانية بوجود ميكروب إيكولاي بمنطقة الغردقة والبحر الأحمر، كما لا يوجد أي وباء آخر .

وتابع " مجاهد " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" : هناك لجان دورية تابعة لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة تسحب العينات من الأغذية والمياه ويتم تحليلها في المعامل وإذا ثبت وجود أي شيء يتم التعامل معه فورًا . ( للمزيد )

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بعد وقف "صبايا"..سيد علي مهاجما ريهام سعيد: "هو حضرتك مش كان عندك سمنة "

هاجم الكاتب الصحفي سيد على، الإعلامية ريهام سعيد؛ بسبب تصريحاتها المسيئة لمرض السمنة، مشيرا إلى أنه ليس من العيب أن يخطئ الإنسان، ولكن الطبيعي الاعتذار عند الخطأ.

وتابع " سيد علي " خلال تقديم برنامجه " حضرة المواطن " والمذاع علي فضائية " الحدث اليوم " : هو حضرتك مش كان عندك سمنة؟هو انتي مش عارفة أن كتير جدا من السيدات الحوامل بعد الولادة يزداد وزنهم؟هو انتي مش عارفة أن فيه ناس تعاني من أمراض تتسبب في زيادة الوزن؟هل هكذا يتم التعامل مع المريض أيتها الإعلامية

مضيفا : مينفعش حد يطلع لعي الهواء يتعلم في خلق الله في البلد دي دايما ريهام سعيد بتاعة مشكلات , من المفترض أن برنامج الإعلامية ريهام سعيد إسمه صبايا، يكون مهمتها فيه الانتصار للمرأة والفتيات،

ولكنها كانت تحضر امرأة ملحدة لعمل شو ثم تطردها على الهواء، وعندما نجد سرقتها لمحادثات تليفونية لإحدى الفتيات وتفضحها على الهواء فهذا ليس له علاقة بعنوان البرنامج، ولكنه فضح للصبايا . ( للمزيد )

عماد متعب : حسام البدرى كان بيتلكك ومش واضح معايا

هاجم عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الكابتن حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي، متهمًا إياه بمحاولة خلق المشاكل بين اللاعب وجمهور النادي.

وتابع " متعب " خلال حواره مع كابتن اسلام الشاطر في برنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة «الأهلي» : حسام البدري كان دائم التجاهل له أثناء توليه قيادة القلعة الحمراء في ولايته الأخيرة , موضحا ان جلوسه على دكة البدلاء كان لأسباب شخصية،

مشيرًا إلى أنه كان يذهب للنادي فى فترته الأخيرة عندما كان لاعبًا بدون زي التدريبات بسبب معرفته المسبقة بخروجه من قائمة المباريات . ( للمزيد )