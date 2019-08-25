الجيش الروسي وزّع مساعدات إنسانية على سكان الغوطة الشرقية

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في ​سوريا​ أن ​الجيش الروسي​ وزع أكثر 3.5 طن من المساعدات الإنسانية على سكان ​الغوطة الشرقية​. وتشمل المساعدات ​الأرز​ و​السكر​ و​الشاي​ و​الحليب​ المكثف والدقيق. ويبلغ الوزن الكلي، أكثر من 3.5 طن. السكان المحليون دائما يرحبون بالجيش الروسي. يذكر أن الجيش الروسي يقوم بتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية إلى سكان العديد من المناطق السورية المتضررين من النزاع المستمر منذ 2011.

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