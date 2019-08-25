جنود أوكرانيون يحيون يوم الاستقلال بمسيرة غير رسمية بعد إلغاء العرض العسكري

بادر نحو 20 ألف أوكراني معظمهم من الجنود الى الخروج بلباسهم العسكري في مسيرة غير رسمية في كييف بمناسبة يوم ​الاستقلال​، بعد أن ألغى رئيس البلاد ​العرض العسكري​ التقليدي بهذه المناسبة.

وأعلن زعيم البلاد الجديد ​فولوديمير زيلينسكي​، الذي تعهد قبل وصوله الى السلطة بالعمل على انهاء الحرب المستمرة في شرق البلاد منذ خمس سنوات، بدفع الأموال التي سيتم توفيرها بسبب إلغاء العرض كمكافآت للجنود.

لكن الجنود والمحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب ضد الانفصاليين المدعومين من ​روسيا​ في الشرق قاموا بتنظيم مسيرة خاصة بهم في وسط كييف مع أقاربهم ومتعاطفين معهم حيث لوحوا بالأعلام الوطنية الزرقاء والصفراء.