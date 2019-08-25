كيم جونغ أون أشرف على تجربة "منصة إطلاق صواريخ بالغة الضخامة"

أشرف الزعيم ​كيم جونغ أون​ على تجربة "منصة إطلاق ​صواريخ​ بالغة الضخامة"، بعد يوم من عملية إطلاق صواريخ هي الأحدث في سلسلة من إطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى>

ولف كيم إلى ان النظام "الذي تم تطويره حديثا" هو "سلاح عظيم"، مضيفا أن بلاده تحتاج الى المضي في تسريع تطوير الأسلحة "من أجل إحباط التنامي المستمر للتهديدات العسكرية والضغط على القوى المعادية".

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