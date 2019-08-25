أعلن جهاز الإطفاء اليوناني، انه تم إجلاء مئات السياح من فنادق وشواطئ في جزيرة ساموس اليونانية بعد اندلاع حريق، مشيرا الى أنقرابة 70 إطفائي و13 عربة كانوا يشاركون في جهود إخماد الحريق الذي اندلع في شرق الجزيرة.
وقال رئيس بلدية ساموس كريستودولوس سيفاستاكيس لقناة سكاي التلفزيونية إن نحو ألف شخص تم إجلاؤهم من عدة فنادق إلى بلدة بيثاغوريو المجاورة، موضحا أن الحريق "لم يكن كبيرا جدا لكنه على مقربة من فنادق"، مؤكدا أن بلدة "بيثاغوريو بمنأى عن الخطر".
وقامت سفن خفر السواحل بإجلاء عشرات الأشخاص من شواطئ غليكوريزا وبروتياس، بحسب وكالة أنباء أثينا الرسمية.
واندلع أكثر من 50 حريقا في أنحاء اليونان في الساعات ال24 الماضية، اججتها رياح قوية، وفق دائرة الإطفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء سياح من جزيرة يونانية بعد اندلاع حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.