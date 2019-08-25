إجلاء سياح من جزيرة يونانية بعد اندلاع حريق

أعلن جهاز الإطفاء ​اليونان​ي، انه تم إجلاء مئات السياح من فنادق وشواطئ في جزيرة ساموس اليونانية بعد ​اندلاع حريق​، مشيرا الى أنقرابة 70 إطفائي و13 عربة كانوا يشاركون في جهود إخماد الحريق الذي اندلع في شرق الجزيرة.

وقال رئيس بلدية ساموس كريستودولوس سيفاستاكيس لقناة سكاي التلفزيونية إن نحو ألف شخص تم إجلاؤهم من عدة فنادق إلى بلدة بيثاغوريو المجاورة، موضحا أن الحريق "لم يكن كبيرا جدا لكنه على مقربة من فنادق"، مؤكدا أن بلدة "بيثاغوريو بمنأى عن الخطر".

وقامت سفن ​خفر السواحل​ بإجلاء عشرات الأشخاص من شواطئ غليكوريزا وبروتياس، بحسب وكالة أنباء ​أثينا​ الرسمية.

واندلع أكثر من 50 حريقا في أنحاء اليونان في ​الساعات​ ال24 الماضية، اججتها رياح قوية، وفق دائرة الإطفاء.