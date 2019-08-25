قاطيشه: الحريري يتحمل مسؤولية ما حصل بتعيين أعضاء الدستوري

لفت عضو كتلة ​الجمهورية القوية​ النائب وهبه قاطيشه، في حديث لصحيفة "السياسة الكويتية"، إلى ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يتحمل مسؤولية في ما حصل بالنسبة لتعيين أعضاء ​المجلس الدستوري​"، منتقداً الذين "أعطوا لأنفسهم الحق الالهي بالتعيينات واحتكار الساحات، سواء كانت مكونات سياسية أو طائفية أو مذهبية، وليس لهم الحق بأن يكونوا قيمين على كل البشر والقيم".

وشدد على أن القوات ترفض كل ما حصل، معتبراً أن "علاقة حزبه ستتأثر بالرئيس الحريري بعد الذي جرى، لأنه هو الذي سيوقع من موقعه على كل التعيينات، وبالتالي لا أعتقد أن الحريري كرئيس للحكومة قادر أن يذهب مع هؤلاء إلى الآخر، وهم الذين يحتكرون كل السلطات، للتحكم بمصير البشر".

وكشف، أن "رئيس القوات ​سمير جعجع​، سيطلق في ذكرى شهداء الحزب في الأول من أيلول، جملة مواقف على قدر كبير من الأهمية، تتناول الملفات الداخلية التي ترخي بثقلها على الساحة الداخلية، وسيحدد مسار العلاقات مع الحلفاء، في إطار التمسك بالثوابت والمبادئ"، مشيراً إلى أن "التركيز على الملف الاقتصادي والمخاطر التي تتهدده، سيأخذ حيزا مهماً من كلمة جعجع التي ستكون بمثابة جرس إنذار لإنقاذ الدولة".

وأكد أن "تفاهم معراب أصبح آخر هم عند ​التيار الوطني الحر​، منذ اليوم الأول بعد انتخاب ​الرئيس ميشال عون​، لأنه اعتبر أنه من خلال هذا التفاهم يستطيع أن يتحكم بالقوات ويأخذها إلى الفساد الذي يمارسه، وهذا الأمر لن يحصل، ولذلك فإن التيار العوني يقول إن القوات خرجت من تفاهم معراب، لأنها لا تدعم فساده وتسلطه وعنجهيته".