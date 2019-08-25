النشرة: طائرة إستطلاع إسرائيلية تنفذ طلعات إستكشافية فوق قرى وبلدات العرقوب

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أن طائرة إستطلاع إسرائيلية تحلق منذ ساعات الفجر الاولى، في سماء القطاع الشرقي وتنفذ طلعات إستكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات العرقوب، حاصبيا وصولا حتى سماء مرتفعات جبل الشيخ.
وبموازاة ذلك، رصد سكان قرى العرقوب المتاخمة لمزارع شبعا دوي إنفجارات ضخمة عند منتصف الليل الفائت، كان يتردد صداها في قراهم، وقد تكون ناجمة عن إطلاق الصواريخ التي أطلقها الجيش الإسرائيلي من مرتفعات الجولان بإتجاه الأراضي السورية.
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