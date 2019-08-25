النشرة: طائرة إستطلاع إسرائيلية تنفذ طلعات إستكشافية فوق قرى وبلدات العرقوب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن ​طائرة إستطلاع​ إسرائيلية تحلق منذ ساعات الفجر الاولى، في سماء القطاع الشرقي وتنفذ طلعات إستكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات ​العرقوب​، حاصبيا وصولا حتى سماء مرتفعات ​جبل الشيخ​.

وبموازاة ذلك، رصد سكان قرى العرقوب المتاخمة ل​مزارع شبعا​ دوي إنفجارات ضخمة عند منتصف الليل الفائت، كان يتردد صداها في قراهم، وقد تكون ناجمة عن إطلاق الصواريخ التي أطلقها ​الجيش الإسرائيلي​ من مرتفعات ​الجولان​ بإتجاه ​الأراضي السورية​.