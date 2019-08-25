أصلّي أينما كنت

سارة ورامي يصليان دائمًا قبل ​النوم​، ويطلبان من الرب يسوع أن يحفظهما ويحمي والديهما ورفاقهما. "الأسرة الناجحة هي ​الضمان​ الأساس لتربية أطفالنا وتهذيب أحداثنا، وتوعية شبابنا، وعيش خبرات الشركة المسيحيّة في ما بينها". ​يوحنا العاشر يازجي​

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