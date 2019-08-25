"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في الضاحية مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

كشف مصدر لوكالة "​سبوتنيك​" أن ال​طائرة​ التي أسقطت في منطقة معوض في ​الضاحية الجنوبية​، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول في "حزب الله"، تأكيدا لسقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة ال​لبنان​ية ​بيروت​.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، عن شن غارة جوية على قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق، قائلا إن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني و"مليشيات شيعية" انطلاقا من المنطقة.

من جانبه، أعلن الجيش السوري، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط دمشق، قائلا إنها أسقطت "معظم الصواريخ المعادية".