اليوم .. اجتماع لنقابة البيطريين لبحث قانون العاملين بمهنة التحاليل الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة _(الخليج 365)
قالت الدكتورة نبيلة البطراوي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة التحاليل الطبية، إن اللجنة ستعقد غدا الأحد، اجتماعا طارئا، وذلك بعد حصولها على نسخه من مشروع القانون، الذى وصفته بأنه يحاول أن يطيح بكل العاملين بمهنة التحاليل الطبية، وتراخيص فتح المعامل عدا الأطباء البشريين.
وأضافت نبيلة، في بيان، أن الاجتماع سيتم عقده بالمركز العلمى، بالتنسيق مع ممثلى النقابات المهنية المعنية، هم: العلميين، الصيادلة، العلوم الصحية، الزراعيين، وذلك لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف القانون، والذي حاول انتزاع حق مكتسب منذ عشرات السنين، ويعمل به قرابة العشرة آلاف طبيب بيطرى.
وتابعت: أن تلك المحاولات متكررة، ومستميته من قبل الأطباء البشريين بانتزاع هذا الحق، بداية من العام الماضى، إلا أنه تم وقف تلك الإجراءات، إلا أن هذة المرة القانون يتم تقديمة تحت رعايه وزيرة الصحة بنفسها.
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