سوريا تتصدى لـ "أهداف معادية" في دمشق

قال التلفزيون السوري، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية" فوق العاصمة دمشق.
وقال شهود في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا أثرها في السماء.
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلاً عن مراسلها "العدوان مستمر إلى الآن و الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية" في إشارة لجنوب دمشق.
ولم تتضح بعد طبيعة هذه الأهداف ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأرواح.
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