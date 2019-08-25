سقوط طائرتين إسرائيليّتين مسيّرتين في الضاحية الجنوبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقطت طائرتان مسّيرتان إسرائيليتان، فجر اليوم، الأحد، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانيّة، بيروت.

وقال قيادي في "حزب الله" إن المسيّرة الأولى سقطت دون أن تنفجر، ونقلت وسائل إعلام مقرّبة عن "حزب الله" اللبناني عن شهود عيان أن الحزب سيطر عليها.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المسيّرة الثانية انفجرت في السماء قبل أن تسقط في حي معوّض بالضاحية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في "حزب الله" أنّ الطائرة المسيرة الثانية سببّت أضرارًا لدى تحطمها قرب المركز الإعلامي لـ"حزب الله"، وقال سكان إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي. ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.

وقال شهود عيان إنّ "حزب الله" أغلق الشوارع المؤديّة إلى المكان الذي سقطت المسيّرة الثانية.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي أو من مسؤولين إسرائيليين، بعد.

ولم يعرف إن سيطر "حزب الله" على المسيّرة التي لم تنفجر في الجو أم لا، كما لم يُعرف سبب انفجار المسيرة الثانية، إن كان بسبب انفجار ذاتي أو أن "حزب الله" أسقطها.

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والليلة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شنّه هجومًا على عددٍ من المواقع في قرية عقربا قرب العاصمة السوريّة، دمشق، وأنه أحبط "عملية بطائرات بدون طيار ضد إسرائيل"، بينما أعلنت وكالة "سانا" أن المضادات الجوية السورية "أسقطت الصواريخ المعادية قبل وصولها لأهدافها".

وادّعى الجيش الإسرائيلي أن العمليّة خطّط لها فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وميليشيات أخرى، ضدّ أهداف إسرائيليّة.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن القصف تم باستخدام طائرات حربيّة، وتركّز في منطقة عقربا، بعدما رصد "ناشطين من فيلق القدس الإيراني وميليشيات أخرى، عملوا خلال الأيام الأخيرة، على الدفع بعمليّة ضد أهداف إسرائيليّة انطلاقًا من سورية".

كما نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي منظومة القبّة الحديديّة شماليّ البلاد، تحسبًا من ردّ فعل من الأراضي السورية على الاستهداف، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة إن الجيش زاد حالة التأهب في كل القواعد الجويّة شمالي البلاد.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إنه "بمجهود عمليّاتي كبير، أحطبنا هجومًا ضد إسرائيل من قبل قوّة قدس الإيرانية وميليشيات"، وأردف "أكرّر مرّة أخرى: لا حصانة لإيران في أيّ مكان. قوّاتنا تعمل في كل جبهة ضد العدوانيّة الإيرانيّة".

وأضاف نتنياهو أنه أوعز بالاستعداد لكل سيناريو.