تحطم طائرتين بدون طيار في جنوب لبنان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت طائرتان بدون طيار وسقطتا في الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت صباح الأحد.
وذكرت وكالة رويترز، أن "الطائرتين إسرائيليتان، والطائرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله الإرهابي اللبناني".
فيما لم يصدر المسؤولون الإسرائيليون تعليقا على الحادث حتى الآن.
وقال سكان إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي، ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.
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