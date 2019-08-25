ترامب: لقاءات السبع الكبار جيدة واجتماع ماكرون هو الأفضل

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن الغداء مع نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، كان الأفضل، مشيرا إلى أن هناك تقدما في اليوم الأول من . اللقاءات مع قادة العالم في قمة ​مجموعة السبع​ جيدة للغاية، وهناك تقدم".

وأكد مسؤول ب​الرئاسة الفرنسية​، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التقى نظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، وكان هناك نقاط تقارب حول قضايا تشمل التجارة والبرنامج النووي ال​إيران​ي و​حرائق الغابات​، التي تدمر أجزاء كبيرة من منطقة ​الأمازون​. وذكر المصدر أن الرئيس الفرنسي، شرح لنظيره الأميركي، خطة ​فرنسا​ لخفض التوتر مع إيران.