ترامب: لقاءات السبع الكبار جيدة واجتماع ماكرون هو الأفضل

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الغداء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان الأفضل، مشيرا إلى أن هناك تقدما في اليوم الأول من . اللقاءات مع قادة العالم في قمة مجموعة السبع جيدة للغاية، وهناك تقدم".
وأكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التقى نظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، وكان هناك نقاط تقارب حول قضايا تشمل التجارة والبرنامج النووي الإيراني وحرائق الغابات، التي تدمر أجزاء كبيرة من منطقة الأمازون. وذكر المصدر أن الرئيس الفرنسي، شرح لنظيره الأميركي، خطة فرنسا لخفض التوتر مع إيران.
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