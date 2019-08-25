رصد 1663 حريقًا جديدًا في البرازيل نصفهم في غابات الأمازون

أعلن المعهد الوطني لأبحاث الفضاء، أنه تم رصد 1663 حريقًا جديدًا في البرازيل يومي الخميس والجمعة، نصفهم في غابات الأمازون.
ونشر مرصد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورا على موقعه الإلكتروني ظهر فيها غطاء كثيف من الدخان يغطي مساحات كبيرة من غابات أمريكا اللاتينية في حين أعلنت ولاية أمازوناس البرازيلية حالة الطوارئ بسبب الحرائق، إذ امتدت طبقة الدخان على مساحة 3.2 مليون كيلومتر مربع فوق القارة اللاتينية.
وأكدت السلطات البرازيلية في وقت سابق أن تلك الغابات شهدت أكثر من 72 ألف حريق خلال العام الجاري، بارتفاع بـ83 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.
يذكر أن رقعة الحرائق اتسعت في غابات الأمازون، التي تسمي "رئة الأرض"، حتى ظهرت أعمدة الدخان الناجمة عنها في صور التقطت من الفضاء.
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