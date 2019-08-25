نتانياهو عقب الضربة على سوريا: أعطيت توجيهات بالاستعداد لكل السيناريوهات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تعليقا على الغارة الإسرائيلية على قرية عقربا ب​ريف دمشق​، "أننا أحبطنا بفضل جهود عملية كبيرة هجوما على إسرائيل من قبل ​فيلق القدس​ ال​إيران​ي ومليشيات شيعية"، مؤكدا أنه "لا حصانة لإيران في أي مكان".

وأشار الى أن "قواتنا تعمل في كل مجال ضد العدوان الإيراني. إذا تقدم أحد لقتلك اقتله أولا"، معلنا أنه "أعطيت توجيهات لقواتنا بالاستعداد لكل السيناريوهات. سنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة ومسؤولة ضد إيران ووكلائها من أجل ضمان أمن إسرائيل".

وأعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في وقت سابق، عن شن غارة جوية على قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق، قائلا إن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني و"مليشيات شيعية" انطلاقا من المنطقة.

من جانبه، أعلن ​الجيش السوري​، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط دمشق، قائلا إنها أسقطت "معظم ​الصواريخ​ المعادية".