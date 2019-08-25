مصادر التيار للشرق الاوسط: اللقاء بين عون وجنبلاط إيجابي

أكدت مصادر وزارية في ​التيار الوطني الحر​ إيجابية الأجواء التي طغت على اللقاء بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، وقالت: "كان اللقاء إيجابياً وغلبت عليه أجواء التقارب والمودة بحيث نجح في إزالة الجانب المتشنج الذي شاب العلاقة في الفترة الأخيرة».

ولفتت المصادر في حديث لـ"الشرق الاوسط" إلى أن "الشق الاقتصادي أخذ حيزاً مهماً من اللقاء وأطلع الرئيس ضيفه على نيته الدعوة إلى لقاء موسع مع رؤساء ​الكتل النيابية​ للبحث في ​الوضع الاقتصادي​ وليتحمل الجميع مسؤوليته".

