أفاد مسؤول في "حزب الله" لوكالة الصحافة الفرنسية أن "طائرة مسيّرة سقطت وأخرى انفجرت في وقت مبكر اليوم في ضاحية بيروت الجنوبية".
ولفتت الوكالة الى أن المسؤول لم يؤكد إن كانت الطائرتان المسيرتان اسرائيليتان أو ان كان حزب الله هو من اسقطهما.
في السياق، أفاد مسؤول بحزب الله لـ"رويترز" إن الطائرة المسيّرة إسرائيلية، لافتا إلى ان "الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضاحية الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في حزب الله لـ"AFP": سقوط طائرتين مسيّرتين في الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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