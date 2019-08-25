الشرق الاوسط:تسارع العمل بوزارة المال لإنجاز مشروع قانون موازنة عام 2020

علمت "​الشرق الاوسط​" ان وتيرة العمل في ​وزارة المال​ تتسارع لإنجاز مشروع قانون موازنة عام 2020، ضمن استهداف رئيسي لخفض نسبة ​العجز​ من 7.6 في المائة، التي وردت في موازنة العام الحالي، إلى 6 في المائة، توازي رقمياً ما بين 3.5 و4 مليارات دولار، هبوطاً من المستوى القياسي الذي بلغت نسبته 11.2 في المائة، أو نحو 6.5 مليار دولار، في الميزانية المنجزة لعام 2018.

وأكدت مصادر مواكبة وجود دعم سياسي من أعلى المستويات في السلطتين التنفيذية والتشريعية، يهدف إلى تمكين المرجعيتين المالية والنقدية من الوفاء بالتزامات الشروع بالإصلاح المالي، وتصحيح أداء الموازنة في مجالي الموارد والإنفاق، والحد من الأعباء الكبيرة التي يتحملها ​البنك المركزي​، نيابة عن ​القطاع العام​ بأكمله، فضلاً عن رفع الغطاء السياسي عن كل مكامن الفساد، والتهريب والتهرب الضريبي، واستغلال الأملاك العامة، وسواها. وهذه مجالات ترهق الدولة و​الاقتصاد​ معاً، ويمكن أن تؤمن وفراً إضافياً لا يقل عن ملياري دولار سنوياً.