مصادر الشرق الاوسط:زيارة جنبلاط لعون تصب في إطار استكمال ترميم العلاقة

وصفت مصادر ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ الزيارة التي قام بها رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط ل​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون بـ"الجيدة والودية"، مشيرةً إلى أنها تتوج اللقاء السابق الذي حصل الأسبوع الماضي من قِبل وفد "​اللقاء الديمقراطي​ والحزب التقدمي الاشتراكي وفاعليات ​الشوف​، وتصب في إطار استكمال ترميم العلاقة مع رئيس الجمهورية بعد لقاء ​بعبدا​.

ولفتت في حديث إلى "الشرق الأوسط"، إلى انها "صفحة جديدة على أكثر من مستوى، نأمل أن تتطور إيجاباً إلى الأمام لا سيما أن التحديات الاقتصادية المتنامية تتطلب من كل القوى التحلي بأعلى درجات المسؤولية، وهو ما عبّر عنه جنبلاط عقب اجتماعه بالرئيس عون".