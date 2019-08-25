حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعلن مسؤول بحزب الله اللبناني، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية ببيروت مما أدى لانفجارها في الساعات الأولى من اليوم الأحد، حسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء. ودوي انفجار في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.

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