قصف إسرائيلي على دمشق.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- د ب أ

قال مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية اسقطت غالبية الصواريخ التي أطلقتها مقاتلات إسرائيلية مساء السبت.

وأكد المصدر العسكري في تصريح نقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للجيش السوري " في تمام الساعة 30ر23وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية".

وكان سكان جنوب العاصمة دمشق ذكروا لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ) أنه "سمع صوت انفجارين قويين جنوب العاصمة دمشق دون تحديد مكانهما، وربما كانت في محيط منطقة الكسوة 15 كم جنوب العاصمة دمشق".

Advertisements

وأكد السكان أنهم شاهدوا " مضادات أرضية تنطلق من غرب العاصمة تتجه إلى ريف دمشق الجنوبي الغربي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أن القوات الإسرائيلية قصفت أهدافا في قرية عقربا جنوبي العاصمة السورية دمشق.

وقال البريجادير جنرال رونين مانيلس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن الهجوم الإسرائيلي جاء لإحباط مخطط لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كان سيستهدف مهاجمة شمال إسرائيل في الأيام المقبلة من خلال إطلاق عدة طائرات مسيرة تحمل متفجرات ضد أهداف إسرائيلية .