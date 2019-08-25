تعليق الملاحة الجويّة مجدّدًا في مطار معيتيقة الدولي بسبب قذيفةٍ إستهدفت رحلتين

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس تعليق الملاحة الجوية إثر تعرض المطار لقذيفة أثناء وصول رحلتين جويتين. وقالت إدارة المطار في بيان اليوم السبت "تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي إلى حين إشعار آخر نتيجة تعرضه لقذيفة تزامنت مع وصول رحلة شركة طيران "البراق" من إسطنبول والخطوط الجوية الليبية من مطار معيتيقة الدولي المدينة المنورة وعلى متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام".

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