دوي انفجارات بمعقل ميليشيات حزب الله بالضاحية الجنوبية

ذكرت وكالات أنباء، الأحد، أن دوي انفجارات هز الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وزعم مسؤول في حزب الله في تصريحات لوكالة رويترز أن ميليشيات حزبه تمكنت من إسقاط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين، فجر الأحد مما أدى إلى حدوث تلك الانفجارات. إسقاط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين، فجر الأحد مما أدى إلى حدوث تلك الانفجارات. وقبل ذلك كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه استهدف أهدافا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بلدة عقربا جنوبي بدمشق في سوريا. أنه استهدف أهدافا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بلدة عقربا جنوبي بدمشق في سوريا. وقال بيان الجيش إنه تمكن من إحباط "عمليات إرهابية" كان الفيلق الإيراني يسعى لتنفيذها ضد إسرائيل بواسطة طائرات مسيرة.

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