شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة للسياحة التركية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقت السياحة التركية ضربة موجعة بتحذير الحكومة الألمانية السياح الألمان من السفر إلى تركيا، خشية تعرضهم للتهديد. وأفصحت تقارير إخبارية نشرتها الصحافة الألمانية عن ارتفاع عدد الألمان المعتقلين في تركيا خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة ملحوظة من 47 إلى 62 فرداً.

وبحسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية» أمس فإن ألمانيا اتخذت إجراءات وقائية تجاه العدائية التركية، خوفاً من اعتقال رعاياها رغم طمأنة أنقرة للألمان.ونقل عن موقع «أحوال تركية» أن بيانات الخارجية الألمانية أشارت إلى أن 38 ألمانياً آخرين عالقون في تركيا بسبب منعهم من السفر. واضطرت أنقرة العام الماضي إلى الإفراج عن عدد كبير من الألمان الذين اعتقلوا بهدف تخفيف توتر العلاقات بين البلدين، إلا أنها استمرت في توقيف البعض منهم وإخضاعهم للمحاكمات.